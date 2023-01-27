إيطاليا: قاضي كبير ينتقد قتل النساء وحوادث العمل

(أنسامد) - يناير 27 - روما - انتقد أحد كبار القضاة في إيطاليا، معدلات القتل الكبيرة للسيدات وحوادث العمل في البلاد.



وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض العليا، بيترو كورزيو، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور الرئيس سيرجيو ماتاريلا، "لا يزال هناك ظل مزعج حول حقيقة أن حوالي نصف جرائم القتل التي حدثت (العام الماضي) كانت في سياق العلاقات الأسرية والعاطفية، وأن 122 حالة من 310 مسجلة كانت المرأة هي الضحية، وغالبا ما تمت على يد شريكها أو شريكها السابق".



وبين كورزيو في الحفل، أن أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل، لا تزال غير مقبولة، إذ تجاوزت مرة أخرى خلال العام المنقضي مستوى 1000 حالة، بمعدل مقلق يبلغ 3 وفيات في اليوم.



وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، زادت الحوادث المميتة بنسبة 32.9%، مقارنة بعام 2021، كما شهدت الأمراض المتعلقة بالعمل زيادة بنسبة 10.6%.



وقال كورزيو، إن هذه الأرقام بمثابة "تأكيد قوي وجاد" للوضع الخطير والمحفوف بالمخاطر في عالم العمل.



ورغم ذلك، كشف القاضي أن إيطاليا أصبحت الآن أكثر أمانا، حيث انخفضت جرائم القتل من 1900 حالة إلى 310، خلال العام الماضي.



(أنسامد).



