إيطاليا : انخفاض عدد العاملين بمقدار 27000 في نوفمبر

(أنسامد) - يناير 10 - روما - قالت الوكالة الوطنية للإحصاء إيستاتISTAT إن عدد الأشخاص العاملين في إيطاليا انخفض بمقدار 27000 (0.1 ٪) في نوفمبر مقارنة بأكتوبر بعد شهرين من النمو.



وأضافت الوكالة الوطنية للإحصاء أن عدد العاملين ارتفع بمقدار 278 ألف (1.2٪) مقارنة بشهر نوفمبر 2021.



وذكرتISTAT إن معدل البطالة ثابت عند 7.8 ٪ في نوفمبر.



وتابعت أن معدل البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما والذين ينشطون في مؤشر العمالة انخفض بنسبة 0.6 نقطة مئوية إلى 23٪، وإن نسبة الأشخاص في سن العمل غير النشطين في سوق العمل ارتفعت 0.1 نقطة إلى 34.5٪. (أنسامد).



