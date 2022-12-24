إيطاليا تستعد لأعلى درجة حرارة خلال أعياد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - صرح كبير خبراء الأرصاد الجوية أندريا جاربيناتو، أن إيطاليا تستعد لتسجيل أعلى درجة حرارة خلال فترة أعياد الميلاد منذ 50 عامًا.



وأضاف جاربيناتو، أن مناطق وسط وجنوب شبه الجزيرة الإيطالية وكذلك صقلية وسردينيا قد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من الأرقام القياسية المسجلة خلال فترة أعياد الميلاد في 2009، مع تسجيل 24 درجة مئوية في بيسكارا، و22 درجة في كاتانيا و21 درجة في باري و20 درجة مئوية في روما.



وتابع جاربيناتو، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا أيضا خلال فترة أعياد الميلاد في باليرمو، التي سجلت مستوى قياسي بلغ 22 درجة مئوية في أوائل السبعينيات، وفي بولونيا التي سجلت 20 درجة مئوية خلال نفس الحقبة. (أنسامد).



