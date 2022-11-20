إيطاليا : محكمة تؤيد إستئنافًا ضد مرسوم ينص على ذكر الأبوين

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - أيدت محكمة مدنية في روما هذا الأسبوع استئنافًا ضد مرسوم صدر عام 2019 عن وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الحالي ووزير البنية التحتية، والذي ينص على أن بطاقات هوية الأطفال يجب أن تذكر من هم " الأب"' و'الأم '' بدلاً من استخدام مصطلح محايد الجنس "الوالدين".



وقد تقدمت بالاستئناف امرأتين كلاهما أماً شرعية للفتاة نفسها.



وقالت المحكمة إن المرسوم ينتهك القانون الأوروبي والدولي.



في خطاب شهير عندما كانت ضمن المعارضة في عام 2019، انتقدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تسمية الآباء أو الأمهات بـ "أحد الوالدين"، معلنة: "أنا امرأة. أنا أم. أنا إيطالية، أنا مسيحية، لن تسلبنى ذلك ! (أنسامد).



