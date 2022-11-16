إيطاليا: شرطة مكافحة الإرهاب تعتقل 4 من النازيين الجدد

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - ألقت شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية القبض على أربعة متشددين من النازيين الجدد في نابولي وضواحي إيطاليا في إطار تحقيق أجراه ممثلو الادعاء في نابولي يوم أمس الثلاثاء.



وقالت الشرطة إن الأربعة ينتمون إلى جماعات عنصرية بيضاء وإلي منكري الهولوكوست وجماعات من النازيين الجدد.



وقالت مصادر قانونية إن الأربعة تم البحث عنهم بالفعل العام الماضي.



وذكرت المصادر إنهم ينتمون إلى جماعة النازيين الجدد التخريبية "فرسان هجال"، وكانوا على استعداد لاتخاذ "إجراءات عنيفة" ضد المواطنين والشرطة.



وقالت الشرطة إنه لم يتم العثورعلى أحد المشتبه بهم العشرة في العملية، مشيرة أن هذا المشتبه - الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله - موجود حاليا في أوكرانيا وأظهرت التحقيقات أنه كان على اتصال بكتيبة آزوف المنخرطة حاليا في مواجهة الغزو الروسي.



وقالت الشرطة إن عمليات البحث والتفتش الجارية، والتي بلغت حوالي ثلاثين عملية، أدخلت متشددين آخرين في سجل المشتبه بهم.



وتجري حاليا حوالي ثلاثين عملية تفتيش للمنازل وأجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء إيطاليا.



وقالت الشرطة "إنه خلال مراحل التفتيش كان من الممكن "جمع العديد من المواد الدعائية والرصاص ومسدسات هواء والملابس التكتيكية وغيرها من العناصر الظرفية الهامة التي دعمت أطروحة التحقيق".



(أنسامد).



