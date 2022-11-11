وفاه رضيع بسبب انخفاض حرارة جسمه على متن قارب مهاجرين

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - عثر حرس السواحل الإيطالي على رضيع يبلغ من العمر 20 يومًا ميتًا على متن قارب مهاجرين خلال الليل بعد أن وصلوا لإنقاذ القارب في المياه بالقرب من جزيرة لامبيدوزا.



وقالت مصادر إن الطفل، الذي كان مسافرا مع والدته البالغة من العمر 19 عاما من ساحل العاج، يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وكانت الأسرة تحاول الوصول إلى إيطاليا لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر أن طبيبا فحص جثمان الطفل، ولم يعثر على أي علامات عنف، وخلص إلى أن الوفاة نجمت عن انخفاض حرارة الجسم بالإضافة إلى الحالة الهشة للطفل.



وقد توفي الرضيع في حوالي الساعة 19:00 يوم الأربعاء.



كان القارب، الذي كان يحمل على متنه 36 شخصًا، بينهم 9 سيدات وقاصران، قد غادر مدينة المحرس في تونس حوالي الساعة 4 صباحًا. ولم يكن والد الطفل على متن القارب حيث بقي في تونس.



وقد أعطى ممثلو الادعاء الإيطاليون الإذن بدفن الجثة. وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة لامبيدوزا، حيث توجد أيضًا جثث أربع ضحايا عبور عبر البحر الأبيض المتوسط ;;من شمال إفريقيا. (أنسامد).



