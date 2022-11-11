Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - تغطيات
وفاه رضيع بسبب انخفاض حرارة جسمه على متن قارب مهاجرين
بالقرب من جزيرة لامبيدوزا
    (أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - عثر حرس السواحل الإيطالي على رضيع يبلغ من العمر 20 يومًا ميتًا على متن قارب مهاجرين خلال الليل بعد أن وصلوا لإنقاذ القارب في المياه بالقرب من جزيرة لامبيدوزا.

    وقالت مصادر إن الطفل، الذي كان مسافرا مع والدته البالغة من العمر 19 عاما من ساحل العاج، يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وكانت الأسرة تحاول الوصول إلى إيطاليا لتلقي العلاج.

    وأضافت المصادر أن طبيبا فحص جثمان الطفل، ولم يعثر على أي علامات عنف، وخلص إلى أن الوفاة نجمت عن انخفاض حرارة الجسم بالإضافة إلى الحالة الهشة للطفل.

    وقد توفي الرضيع في حوالي الساعة 19:00 يوم الأربعاء.

    كان القارب، الذي كان يحمل على متنه 36 شخصًا، بينهم 9 سيدات وقاصران، قد غادر مدينة المحرس في تونس حوالي الساعة 4 صباحًا. ولم يكن والد الطفل على متن القارب حيث بقي في تونس.

    وقد أعطى ممثلو الادعاء الإيطاليون الإذن بدفن الجثة. وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة لامبيدوزا، حيث توجد أيضًا جثث أربع ضحايا عبور عبر البحر الأبيض المتوسط ;;من شمال إفريقيا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تورينو ..مظاهرة لوقف الحرب في اوكرانيا

    ألبوم الصور