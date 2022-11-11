وفاه رضيع بسبب انخفاض حرارة جسمه على متن قارب مهاجرين

فرنسا تعلق خططها لاستقبال 3500 لاجئ من إيطاليا
السفير الأمريكي : رئيس مفوضية الانتخابات أكد لنا جاهزيتها
الفنية
نورة الكعبي تزور معرض بينالي ليون السادس عشر للفن المعاصر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تورينو ..مظاهرة لوقف الحرب في اوكرانيا
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو