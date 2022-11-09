إيطاليا: مصرع طالب بعد أن صدمته عربة ترام في ميلانو

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - لقي فتى في الرابعة عشرة من عمره مصرعه بعد أن صدمته عربة ترام أثناء توجهه إلى المدرسة على دراجته في شارع فيا تيتو ليفيو في ميلانو في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء.



وقال رئيس البلدية جوزيبي سالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم يوم حزين للغاية بالنسبة لميلان".



وأضاف "إنني أتابع المأساة في منطقة فيا تيتو ليفيو بألم وأفكاري مع أسرة الصبي"، مضيفًا أنه سيعلن يوم حداد في المدينة.



كان الصبي طالبًا في مدرسة أينشتاين الثانوية القريبة من هذا الشارع.



وقال مسؤولو المدرسة لوكالة الأنباء أنسا: "نحن في حالة ذهول، إنها مأساة مروعة" (أنسامد).



