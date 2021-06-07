فوز الكاتبة معازا منجيست بجائزة "فون ريزوري - مدينة فلورنسا"

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - فازت الكاتبة الأمريكية من أصول إثيوبية، معازا منجيست، لروايتها "ملك الظل"، التي ترجمتها أنا نادوتي، لدار Einaudi، بجائزة النسخة الخامسة عشر لـ "جريجور فون ريزوري- مدينة فلورنسا"، كأفضل عمل أدبي مترجم للغة الإيطالية.



أما عن الفائز بأفضل ترجمة للإيطالية، فقد تم الإعلان عن اسمه منذ أيام، وهو المترجم نيكولا كروتشتي، لترجمة "أوديسه" للكاتب والفيلسوف اليوناني الشهير، نيكوس كازانتزاكيس.



وتخصص جائزة "جريجور فون ريزوري- مدينة فلورنسا" إلى المؤلفين الأجانب الذين يترجم عنهم للغة الإيطالية، وهو احتفال أدبي دولي يهدف إلى خلق مساحة لقاء بين الكتاب المعاصرين الكبار والمترجمين والجمهور الإيطالي.



انطلقت هذه الجائزة لأول مرة عام 2007، لتكريم جريجور فون ريزوري مؤلف الروايات والقصص، ويتم تنظيمها بواسطة موؤسسة انتا مادالينا، التي تم تأسيسها عام 2000، وتستقبل على فترات كتاب من جميع أنحاء العالم وتوفر لهم "إقامة أدبية". (أنسامد).



