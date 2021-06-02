ايطاليا-موسيقي:40 عاما بدون رينو جايتانو..مصدر إلهام للأجيال

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - في فجر 2 يونيو ، قبل أربعين عامًا ، لقي نجم الغناء Rino Gaetano مصرعه بعد حادث طريق حيث اصطدمت سيارته التي اجتاحت المسار المقابل بشاحنة في Via Nomentana في روما والتي حدثت أثناء ليلة..وكان يبلغ من العمر 31 عامًا فقط.



لجعل القصة أكثر مأساوية ، رفضت كثير من المستشفيات قبول فنان كالابريا بسبب عدم وجود مرفق مناسب لعلاج صدمات الجمجمة: عندما وصل أخيرًا إلى عيادة Gemelli ، كان الوقت متأخرًا.



لم تكن مسيرة رينو جايتانو القصيرة سهلة: عندما بدأ ، بعد انتقاله إلى روما في نهاية الستينيات ، في اتخاذ خطواته الأولى في عالم الموسيقى ، كان كل شيء يدور حول Folkstudio حيث المدرسة الرومانية De Gregori و Venditti.



حتى في ذلك الوقت كان "منشقًا" ، ووحيدًا غير ملتزم ، فضل السخرية ، ومذاقًا للسخافة والاستفزاز ، وكان يقرأ بيكيت ويحضر مسرح كارميلو ، والسرد غير الخطي ، واستعارات ديلانيان. الثعلب في "بينوكيو" الأسطوري.



في نهاية المطاف ، وصل هو أيضًا ، بفضل تفاني شركات التسجيلات المستنيرة مثل ميشيل مونديلا ، إلى IT لـ Vincenzo Micocci ، الرجل الذي اخترع كلمة مؤلف الأغاني ، ثم في Rca ، في ذلك الوقت مصنع الموسيقى الإيطالية: ولكن ، على الرغم من فشله في الحصول على الجوائز التي يستحقها.



الحقيقة هي أن Rino Gaetano كان سابقًا لعصره: ليس من قبيل المصادفة أنه أصبح أحد مصادر الإلهام الرئيسية لأجيال بعد جيله (كما توقع) ولهذا السبب بعض من أكثر معجبيه المخلصين هم من الموسيقيين.



اليوم ، على سبيل المثال ، لا أحد يشكك في حقيقة أن "أخي هو الطفل الوحيد" هي واحدة من أهم تسجيلات الموسيقى الإيطالية.



(أنسامد).



