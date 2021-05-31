احتفال ايطاليا بمئوية مولد ايقونة السينما اليدا فالي

(أنسامد) - مايو 31 - روما - تحتفل ايطاليا بالذكري المائة لمولد ايقونة التمثيل اليدا فالي تلك الفنانة الموهوبة و التي ابهرت كافة المخرجين بدئا من هيتشكوك وبازوليني وفيسكونتي وريد حتي سولداتي وفاديم وزورليني وهي قائمة طويلة لا تنتهي.



كانت اليدا جميلة مشعة متمردة ذكية ذات ذوق رفيع ونظرة جذابة ذات قدرة عالية علي التعبير اكتسبتها من تدريبها بالمركز التدريب السينمائي .



هي من اصول نبيلة ولدت من بولا هربت مع عائلتها من كومي حيث قضت طفولة سعيدة تزوجت المؤلف اوسكار دي ميجو عام 1944 اثناء توهجها في هليوود و ارتبطت باطفالها لاري و كارلو و احفادها خاصة بيير باولو ..وقد ظل ارشيفها العائلي تحت يد العائلة بينما الارشيف تم تسليمه للمركز التجريبي الذي تعلمت فيه اسس التمثيل .تم اختيار 5 افلام من افلامها لاذاعتهم في ذكراها . (أنسامد).



