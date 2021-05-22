بنك إيطاليا : 60٪ من الأسر تكافح للوصول إلى نهاية الشهر

(أنسامد) - مايو 22 - روما - قال بنك إيطاليا يوم الجمعة إن حوالي 60٪ من الأسر الإيطالية تكافح من أجل الوصول إلى نهاية الشهر اقتصاديًا.



وأشار البنك المركزي إن هذا يزيد 10 نقاط مئوية عما أبلغوا عنه قبل جائحة COVID.



حوالي 65٪ من العائلات التي يعمل فيها الأب لحسابه الخاص تجد صعوبة في تغطية نفقاتها.



وقال الاستطلاع إن أقل من 40 في المائة بقليل قالوا إن دخلهم لم يكن "على الإطلاق" كافياً للوفاء بالمدفوعات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.



وأضاف المسح إن التوقعات بشأن الاقتصاد وسوق العمل قد تحسنت ولكن "الأسر مع ذلك لا تتوقع التغلب على حالة الطوارئ الصحية في وقت قصير".



اشار أقل من ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع بقليل إنهم عانوا من انخفاض في الدخل خلال الشهر الماضي ، ولكن تم تخفيف ذلك من خلال تدابير الدعم الحكومية. (أنسامد).



