201 منتجع إيطالي يحمل لقب "الراية الزرقاء"

(أنسامد) - مايو 12 - روما - قالت المؤسسة الدولية للتربية البيئية (FEE) إن عدد المنتجعات الإيطالية المطلة على البحر والبحيرات الحائزة على لقب "الراية الزرقاء" المرموق ( رمز الامتياز الذي يمنح للشواطئ) قد إرتفع من 195 العام الماضي إلى 201 هذا العام.



كما ارتفع عدد الموانئ السياحية الحائزة على لقب "الراية الزرقاء من 75 إلى 81.



وجاءت ليغوريا في الصدارة مرة أخرى مع 32 منتجعا ، بينما صعد كامبانيا إلى المركز الثاني بـ19 فلاجز ، متجاوزًا توسكانا التي تراجعت من 3 إلى 17 جائزة وهي الآن في نفس المستوى مع بوليا ، التي احتلت المركز الثالث أيضًا برصيد 17 جائزة.



قال رئيس FEE Italia ، كلاوديو مازا ، إن منتجعات العلم الأزرق يمكن أن تكون "محركًا يعزز انتعاش قطاع السياحة الإيطالي" بعد جائحة COVID.



وقال إن المنظمة تعهدت بمساعدة السلطات المحلية على إعادة فتح أبوابها بأمان هذا الصيف . (أنسامد).



