اعادة فتح متحف مارتا الاثري .. الحجز عبر الانترنت

(أنسامد) - مايو 10 - روما - أعيد افتتاح متحف مارتا الأثري
الوطني في تارانتو للجمهور اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو ، حيث
افتتح منصة التذاكر الإلكترونية لحجز التذاكر عبر الإنترنت ، مما
سيسمح بالزيارة بأمان تام وفقًا للوائح مكافحة العدوى.
تقول مديرة المتحف ايفا ديجلينوسينتي ان خدمة الحجز عن طريق
الانترنت تتيح الوصول إلى مسار المعرض للمجموعات ذات القبول
المحدود ، في أوقات محددة كل نصف ساعة ، بحد أقصى 15 شخصًا كل 30
دقيقة مع التحكم الرقمي في التذاكر.
من خلال شراء التذكرة عبر الإنترنت ، يمكنك الطباعة والعرض عند
المدخل أو إظهار رمز الحجز والدفع من خلال هاتفك الذكي. سيتم
الدخول بالحجز الإجباري ودفع التذكرة عبر الإنترنت فقط على موقع
MArTA الإلكتروني. (أنسامد).