ايطاليا..تكثيف حملات تطعيم من هم فوق 70 سنة

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - بعد 100 يوم من حملات التطعيم في إيطاليا ، تم تحصين ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون شخص (6.8٪ من السكان فوق سن 16) ، ولكن من بين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ، تلقى 11٪ فقط الجرعة الأولى .



وفقًا للتقرير الأسبوعي لمفوض الطوارئ. الأرقام تؤكد إحساسًا بالتأخير في منح التطعيمات لمن هم فوق 70 الي 79 سنة مما يتطلب سباقا مع الزمن للوصول اليهم و تطعيمهم قبل اصابتهم بالفيروس القاتل.



إنه أفضل من بين أكثر من 80 (41 ٪ من الوفيات) ، ويتم تلقيح 30 ٪ بجرعتين و 56 ٪ بجرعة واحدة. تسعى الحملة الجماهيرية إلى رفع المستوى إلى ما بعد 240.000 جرعة يتم إعطاؤها في المتوسط ;;يوميًا ، ولكن بعد الانخفاض الكبير في عطلة عيد الفصح (87000 بيانات مؤقتة يوم الأحد) ، لا يزال الهدف المتمثل في 300000 حقنة في 24 ساعة في انتظار الوصول إلى الهدف. و هو اعطاء500 ألف بنهاية الشهر.



من المنتظر وصول 8 ملايين جرعة الي ايطاليا في شهر أبريل الحالي و هي كمية تعتبر اقل كثيرا من المتوقع علي ضؤ زيادة الوفيات في ايطاليا بشكل كبير مقارنة بباقي الدول الاوروبية بالاضافة لضرورة استئناف الدراسة التي بدات فعليا اليوم مما تطلب تطعيم اعضاء هيئة التدريس.. (أنسامد).



