إيطاليا: "حجر صحي" للقادمين من الاتحاد الأوروبي يحدث جدلا

(أنسامد) - مارس 31 - روما - أقرت وزارة الصحة الإيطالية مرسوما جديدا يفرض حجر صحي لمدة 5 أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مسحة للفيروس قبل الدخول ومسحة أخرى قبل الخروج من الأراضي الإيطالية.



وجاء تطبيق هذه الإجراءات الجديدة على المواطنين والمقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، بعد إجراءات سبق تطبيقها على باقي الدول الأخرى.



غير أن هذه الإجراءات اثارت نقاشا واسعا، وانقساما بين مؤيد ومعارض في إيطاليا.



في البداية عبرت وكالات السفر عن خيبة الأمل تجاه هذا القرار الذي سيعرقل استعداداتها لاحتفالات الفصح، إذ أكد رئيس الرابطة التجارية لمنظمي الرحلات السياحية، بيير ازهايا، أن القرار سيتسبب في صعوبة في عمليات السفر للخارج قبل احتفالات الفصح، الأمر الذي سيحدث خسائر للجميع.



ومن جانبه، علق زعيم حزب "رابطة الشمال"، ماتيو سالفيني بالقول: "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي"، داعيا وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا بإعادة الكرامة للمشغلين السياحيين الإيطاليين.



سالفيني، وجه أيضا دعوة خلال لقاءات صحفية إلى الإيطاليين وكذلك الأجانب بقضاء عطلاتهم في إيطاليا. (أنسامد).



