إيستات:إنخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0.2 ٪ في 2020

(أنسامد) - يناير 18 - روما - قالت الوكالة الوطنية للإحصاء "
إيستات " يوم الاثنين أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 0.2 ٪ العام
الماضي.
وأضافت الوكالة الوطنية "في عام 2020 ، بلغ متوسط المعدل السنوي
للتغير في أسعار المستهلك ، الذي يقيسه NIC ، -0.2٪ (+ 0.6٪ في
2019)". "كان التضخم الأساسي ، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية
غير المصنعة ، + 0.5٪ (نفس ما كان عليه في 2019) وكان التضخم
باستثناء الطاقة + 0.7٪ (من + 0.6٪ في 2019)".
وأشارت إنها كانت المرة الثالثة فقط المسجلة التي تنخفض فيها
الأسعار على مدار العام بأكمله بعد 1959 (-0.4٪) و 2016 (-0.1٪).