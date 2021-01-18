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إيستات:إنخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0.2 ٪ في 2020
    (أنسامد) - يناير 18 - روما - قالت الوكالة الوطنية للإحصاء " إيستات " يوم الاثنين أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 0.2 ٪ العام الماضي.

    وأضافت الوكالة الوطنية "في عام 2020 ، بلغ متوسط المعدل السنوي للتغير في أسعار المستهلك ، الذي يقيسه NIC ، -0.2٪ (+ 0.6٪ في 2019)". "كان التضخم الأساسي ، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة ، + 0.5٪ (نفس ما كان عليه في 2019) وكان التضخم باستثناء الطاقة + 0.7٪ (من + 0.6٪ في 2019)".

    وأشارت إنها كانت المرة الثالثة فقط المسجلة التي تنخفض فيها الأسعار على مدار العام بأكمله بعد 1959 (-0.4٪) و 2016 (-0.1٪).

    (أنسامد).

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