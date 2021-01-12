جريتا فيرو تلعب دور ايرين مسترانجيلو في مسلسل عن الموضة

انسامد - 12 يناير - كانون الثاني - جريتا فيرو هي طالبة شابة تبلغ 25 عاما قادمة من بيئة جنوبية هادئة تلعب دور ايرين مسترانجيلوالتي وجدت نفسها مقذوفة بالصدفة ، أثناء البحث عن وظيفة لدفع تكاليف دراستها ، في مجلة أزياء ، في خضم الحماسة والإبداع في ميلانو السبعينيات .



غريتا فيرو التي تتطابق كثيرا مع إيرين ماسترانجيلو وجدت نفسها تلعب دورها في مسلسل صنع في ايطاليا وهو مسلسل مخصص لابراز بدايات الموضة الايطالية وهو من افكاركاميلا نيسبت واخراج لوكا لوتشيني واجو بانيني و يعرض في اوقات الذروة علي القناة الخامسة اعتبارا من الاربعاء 13 يناير في حديثها عن ايرين تقول فارو "تنحدر إيرين من عائلة جنوبية أعطتها تعليمًا شديدًا على أساس عقلية تقليدية: عندما تتواصل مع عالم الموضة ومليئة بالمحفزات ، فإنها مندهشة ، ولكنها أيضًا مفتونة" و تؤكد فارو انها تنتمي الي حقبة ثرية جدا لا تعوض قام فيها مجموعة من المنظرين الكبار بتغيير تاريخ الموضة الايطالية من خلال تحدي الموضة الفرنسية ومع بزوغ فجر الدفاع عن حقوق المرأة تمكنت من التأقلم مع الاوضاعو لم تكن تري انالعالم ينعم بالحرية المطلقة .



تقول فارو انها تعلمت كثيرا من العالم المحيط بها و الذي سمح لها بالسير علي نفس طريق ايرين