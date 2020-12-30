إيطاليا:انخفاض حجوزات فنادق إلى النصف بين يناير وسبتمبر

أنسامد - 30 ديسمبر/ كانون الأول - انخفضت حجوزات الفنادق الإيطالية خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضي، إلى النصف تقريبا متأثرة بتداعيات وباء كورونا المستجد والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.



وبين المعهد أنه خلال عام 2020، فإن التدفق السياحي إلى أوروبا واجه ضربة موجعة، فالبيانات حول الحجوزات في إيطاليا خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري جاءت على نفس مستوى الانخفاض المسجل في أوروبا كلها، لتصل إلى -50،9%، بالمقارنة بعام 2019.



وأشار المعهد إلى أن عدد الزوار انخفض بنسبة 192 مليون زائر خلال التسعة شهور، موضحا أن القطاع الفندقي هو أكثر القطاعات التي تأثرت خلال عام 2020.



ولفت المعهد إلى أن عدد الزوار الذي سجلوا حجوزات في الفنادق خلال التسعة شهور الأولى كان أقل من النصف (46%)، في حين أن القطاع السكني غير الفندقي سجل 54،4%.



جاء هذا الانخفاض جراء تراجع إقبال السياح الأجانب إلى إيطاليا والذي انخفض بنسبة 68،6%، والذي وصل عددهم إلى 190 مليون سائح خلال 2019.



وحول المدن الأكثر تأثرا بهذا الوضع، جاءت مدن الفنون الكبرى، والتي سجلت انهيار للحجوزات بنسبة 73،2%، بالمقارنة بعام 2019.



أما السفر لإيطاليا لأغراض العمل، فقد انخفض هو الأخر بنسبة 59%، مقابل 23% انخفاضا للذين يأتون لقضاء الإجازات.



