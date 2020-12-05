إيطاليا:إضراب محطات وقود من 14 إلى 17 ديسمبر

لأنسامد- 5 ديمسبر / كانون الأول - أعلنت منظمات قطاعية إن محطات الوقود الإيطالية ستغلق من مساء يوم الاثنين 14 ديسمبر وحتى صباح الخميس 17 ديسمبر.



وقالوا إن الإضراب كان بسبب فشل الحكومة "الذي لا يمكن تفسيره" في إدراج شركات إدارة المحطات الصغيرة والصغيرة جدا في إجراءات دعم COVID الجديدة.



انهارت المحادثات بين الحكومة ومجموعات البيع بالتجزئة Faib Confesercenti و Fegica Cisl و Figisc / Anisa Confcommercio في وقت سابق من هذا الأسبوع.



إنها الأحدث في سلسلة من إضرابات محطات الوقود الإيطالية بسبب ظروف السوق وإجراءات الدعم أثناء الطوارئ الصحية.



