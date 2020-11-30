بابا الفانيكان يكرر إدانته لعقوبة الإعدام

أنسامد - 30 نوفمبر /تشرين الثاني - كرر البابا فرانسيس يوم الاثنين إدانة الكنيسة الكاثوليكية لعقوبة الإعدام ، في "يوم المدن من أجل الحياة" ، مذكرا بإلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة من قبل دولة أوروبية ، والتي أصدرها ليوبولد الثاني ، إمبراطور هابسبورغ-لورين في روما. 1786 لدوقية توسكانا الكبرى.



وكتب فرنسيس على تويتر في اليوم الذي تظهر فيه المدن المشاركة التزامها مدى الحياة وضد عقوبة الإعدام "نذكر أنه حتى القاتل لا يفقد كرامته الشخصية والله نفسه هو الضامن لذلك".



"إن الرفض القاطع لعقوبة الإعدام يظهر إلى أي مدى يمكن الاعتراف بالكرامة غير القابلة للتصرف لكل إنسان