حمية البحر المتوسط عامل ترويجي للمطبخ الايطالي

انسامد - 17 نوفمبر - تشرين الثاني - صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي عامل استثنائي للاعتراف والترويج للمطبخ الإيطالي في العالم ونظامنا الغذائي الزراعي.



وقال دي مايو ان القطاع الزراعي هو قطاع رائد للاقتصاد الإيطالي نريد تعزيزه أكثر خاصة و ان حجم مبيعات القطاع وصل الي 538 مليار يورو في حجم المبيعات ما يعادل 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ". جاءت تصريحات دي مايو خلال اجتماع بالفيديو كونفرنس في احتفالات الذكرى السنوية العاشرة لإدراج حمية البحر الأبيض المتوسط ​​في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي والمادي.



وتابع: "الاتحاد الأوروبي هو الوجهة الرئيسية لمنتجاتنا الغذائية الزراعية بنسبة 64٪ بحوالي 14.3 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، بما في ذلك الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة نمت بنسبة 4 ٪ على أساس سنوي ، لتصل إلى حوالي 7.9 مليار يورو...كما أقرت العديد من وكالات الأمم المتحدة ، مثل اليونسكو ومنظمة الفاو ، أهمية النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​، من حيث الاستدامة والتنوع البيولوجي ومكافحة إهدار الطعام. ومن ناحيتها قيمت منظمة الصحة العالمية بنفسها لبعض الوقت الخصائص الغذائية والصحية للنظام الغذائي المتوسطي.



