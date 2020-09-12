إيطاليا:رتفاع حالات إصابات كورونا مرة أخرى إلى 1616

أنسامد - 12 سبتمبر / أيلول - ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة
بفيروس كورونا مرة أخرى يوم الجمعة ، حيث أبلغت إيطاليا عن 1616
إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.وكان
ذلك ارتفاعا من 1597 حالة جديدة يوم الخميس.
لومباردي ، المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا ، لديها أكبر عدد من
الحالات الجديدة ، 257 ، تليها فينيتو (173) وإميليا رومانيا (152)
ولم تسجل أي من مناطق إيطاليا حالات إصابة جديدة.
وقالت الوزارة إن 10 مصابين بكوفيد -19 لقوا حتفهم هنا خلال الـ 24
ساعة الماضية ، وهو نفس العدد يوم الخميس.
يبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا الآن
35597.
وأضافت أن 212432 شخصا تعافوا هنا ، بزيادة 547 في يوم واحد.
ويبلغ العدد الإجمالي للحالات بما في ذلك المتوفين والمتعافين
والموجبة حاليا 284.796