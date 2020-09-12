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إيطاليا:رتفاع حالات إصابات كورونا مرة أخرى إلى 1616
    أنسامد - 12 سبتمبر / أيلول - ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مرة أخرى يوم الجمعة ، حيث أبلغت إيطاليا عن 1616 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.وكان ذلك ارتفاعا من 1597 حالة جديدة يوم الخميس.

    لومباردي ، المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا ، لديها أكبر عدد من الحالات الجديدة ، 257 ، تليها فينيتو (173) وإميليا رومانيا (152) ولم تسجل أي من مناطق إيطاليا حالات إصابة جديدة.

    وقالت الوزارة إن 10 مصابين بكوفيد -19 لقوا حتفهم هنا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهو نفس العدد يوم الخميس.

    يبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا الآن 35597.

    وأضافت أن 212432 شخصا تعافوا هنا ، بزيادة 547 في يوم واحد.

    ويبلغ العدد الإجمالي للحالات بما في ذلك المتوفين والمتعافين والموجبة حاليا 284.796
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