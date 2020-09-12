إيطاليا:رتفاع حالات إصابات كورونا مرة أخرى إلى 1616

أنسامد - 12 سبتمبر / أيلول - ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مرة أخرى يوم الجمعة ، حيث أبلغت إيطاليا عن 1616 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.وكان ذلك ارتفاعا من 1597 حالة جديدة يوم الخميس.



لومباردي ، المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا ، لديها أكبر عدد من الحالات الجديدة ، 257 ، تليها فينيتو (173) وإميليا رومانيا (152) ولم تسجل أي من مناطق إيطاليا حالات إصابة جديدة.



وقالت الوزارة إن 10 مصابين بكوفيد -19 لقوا حتفهم هنا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهو نفس العدد يوم الخميس.



يبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا الآن 35597.



وأضافت أن 212432 شخصا تعافوا هنا ، بزيادة 547 في يوم واحد.



ويبلغ العدد الإجمالي للحالات بما في ذلك المتوفين والمتعافين والموجبة حاليا 284.796