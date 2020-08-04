بعد عامين من المأساة، افتتاح جسر جديد في جنوة

أنسامد- 4 أغسطس/ آب - على أنغام النشيد الوطني الإيطالي، بدأ احتفال افتتاح جسر سان جيورجيو في جنوة، بحضور رئيس الجمهورية، سرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء، جوزيبي كونتي.



وقبل بدء الاحتفال، عقد ماتاريلا اجتماعا خاصا مع لجنة أعضاء أسر ضحايا سقوط جسر موراندي، إذ وجه دعوة لهم لحضور حفل الافتتاح، لكن أسر الضحايا رفضت المشاركة في البداية، معتبرين أن الحدث هو فاعلية "احتفالية للغاية".



وجراء ذلك، طلب ماتاريلا إجراء "احتفالا رصينا"، كما قبلت لجنة الأسر أن يتم قراءة اسم الضحايا خلال حفل الافتتاح.



وأوضح ماتاريلا خلال الاجتماع: "أردت لقائكم قبل الاحتفال للتشديد بوضوح أن الجرح لم يندمل بعد وأن الألم لم يتم نسيانه وأن التضامن لم يتراجع قطّ.



وتابع ماتاريلا:" متفق معكم بشأن إجراء لقاء في المحافظة، وليس على الجسر، ليس لأن الحفل ليس مهما، أنهم مهم للمدينة بالتأكيد، ولكن لأن الاجتماع فرصة للتجمع وليس لإثارة الضجة".



وبدأ الاحتفال بالجسر الجديد بقراءة أسماء الـ 43 ضحية الذين فقدوا أرواحهم خلال سقوط جسر موراندي، كما عُزفت مقطوعة "الصمت" تكريما للضحايا.



وقص رئيس الحكومة الشريط ثلاثي اللون، ليعلن الافتتاح الرسمي لجسر "جنوة- سان جورجيو"، بحضور وفد من العمال.



وعلق كونتي، من جانبه:" نحن ليس هنا من أجل قص الشريط، وربما ليس من السهل الانغماس في الاحتفال، ألم المأساة لا يزال شديد"، قبل أن يستدرك:" الجسر الجديد يمنحنا صورة القوة والسرعة، أن جسر جنوة هو عمل رائع ونتاج للعبقرية الإيطالية والتعاون الجيد بين السياسة والإدارة المحلية وقطاع الأعمال".



