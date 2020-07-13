تراجع نسبة المواليد في إيطاليا باستثناء بولزانو

أنسامد - 13 يوليو / تموز - سجلت إيطاليا في عام 2019 عددا أقل من المواليد والمزيد من الوفيات في كل مكان باستثناء بولزانو ، حسبما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية يوم الاثنين في تقريرها الديموغرافي الوطني السنوي. وقالت إن التراجع الديموغرافي لإيطاليا خلال السنوات القليلة الماضية استمر في عام 2019 مع وجود عجز كبير في "معدل الدوران الطبيعي" بين المواليد والوفيات.



وأشار التقرير إنه على مدار عام 2019 ، انخفض الفرق بين الولادات والوفيات بمقدار 214 ألف وحدة. بشكل عام ، سجلت جميع المناطق حالات وفاة أكثر من الولادات باستثناء مقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي. وسجل متوسط ​​الزيادة السكانية الوطنية في إيطاليا معدلا سلبيا يبلغ 3.6 (لكل 1000 نسمة) ، يتراوح من معدل بولزانو الإيجابي البالغ 1.5 إلى ليجوريا السلبي 8.1. كما سجلت مناطق فريولي فينيتسيا جوليا وبييمونتي وموليز معدل نمو سكاني سلبي يزيد عن 5.5 لكل 1000.



