المعهد العالي للصحة يقدم فيديو "العطلات الآمنة"

أنسامد - 11 يوليو / تموز - قدم باحثو المعهد العالي للصحة"أي إس إس" إلى المواطنين ، ولا سيما الشباب ، فيديو يذكرون بالاحتياطات الأساسية لمكافحة الفيروس كورونا المستجد ، والتي تجعل من الممكن الحصول على إجازات آمنة دون التخلص من التعايش مع الآخرين، فبالإضافة إلى ملابس السباحة والنعال ، يجب على المصطافين في الصيف أن يتذكروا أيضا حزم أقنعة الوجه وجيل اليد لتجنب الخطر الذي تواجه إيطاليا بعودة الوباء في الخريف.



هذه هي روح الفيديو الذي نشره اليوم معهد الصحة العالي، والذي يوضح كيف يمكن حتى الأنشطة الصيفية التقليدية أن تتم بأمان و ينقل الفيديو صور العطلات "الآمنة"الرسائل المتعلقة بالقواعد الرئيسية - المسافة الاجتماعية ، واستخدام القناع ، وغسل اليدين .



