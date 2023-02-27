الشيف الإيطالي جيانكارلو بيربليني ينتقل لمطعم أبوستولي

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - أعلن الشيف الإيطالي الشهير جيانكارلو بيربليني، من مدينة فيرونا والحائز على عدة نجوم، انتقاله لمطعم 12 أبوستولي (Apostoli 12) في المدينة، وهو مطعم تاريخي أسسه الطاهي والشاعر جورجيو جيوكو.



سينقل بيربليني مطبخه وفريقه إلى ابوستولي 12من مطعم كازا بيربليني ، الحائز على نجمة ميشلان والذي سيغلق أبوابه في يوليو في ساحة سان زينو، حيث تم افتتاحه قبل تسع سنوات.



وأعرب بيربليني عن سعادته بهذه الخطوة، قائلا : أي شخص يعرف تاريخي المهني وتاريخ فن تذوق الطعام في فيرونا، يدرك جيدًا ما يمثله مطعم بوستولي لي ولهذه المدينة، مضيفا : إنه "المنزل الذي طالما حلمت به".



بدأ جيانكارلو بيربليني مسيرته المهنية في عام 1984، في عمر صغير جدًا، بجوار جورجيو جيوكو في مطعم 12 أبوستولي، الذي حصل على نجمة في 1958. (أنسامد).



