وفاة لاعب كرة القدم سينيسا ميهايلوفيتش عن عمر يناهز 53 عاما

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - أعلنت أسرة المدرب السابق ولاعب كرة القدم الصربي، سينيسا ميهايلوفيتش، وفاته أول أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر 53 عامًا.



قالت الأسرة في بيان، إنها تتألم لإعلان "وفاة مبكرة" لـ "زوج وأب وابن وشقيق مثالي".



كان ميهايلوفيتش مدافع قوي ولاعب خط وسط مع ركلة حرة مدوية، وقد قدم 63 مباراة وسجل 10 أهداف ليوغوسلافيا / صربيا والجبل الأسود بين عامي 1991 و 2003.



بعد أن لعب مع فويفودينا وريد ستار بلجراد، أمضى بقية مسيرته في إيطاليا، حيث قضى فترات في روما، سامبدوريا، لاتسيو وإنتر.



وقضى فترات في العديد من أندية الدوري الإيطالي، وقضى فترة تدريب مع صربيا بين عامي 2012 و 2013.



تم تشخيص إصابته بسرطان الدم في عام 2019 وواجه المرض بشجاعة ملحوظة، واستمر كمدرب بولونيا الرئيسي حيث كان يكافح السرطان حتى تم إنهاء عمله في سبتمبر. (أنسامد).



