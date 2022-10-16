النجم العالمى راسل كرو يدعم إستضافة إيطاليا "إكسبو 2030"

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - أعرب نجم فيلم المحارب Gladiator، النجم العالمي راسل كرو، عن دعمه لترشيح روما لاستضافة معرض "إكسبو" العالمي في عام 2030، حيث ظهر في متحف الكابيتولين في روما بقميص المعرض العالمي مع الشعار الذي اختارته العاصمة الإيطالية واسمه المكتوب أعلاه.



وقد تحدث كرو، المولود في نيوزيلندا والبالغ من العمر 58 عامًا، هذا الأسبوع مع عمدة روما روبرتو جوالتيري بشأن معرض إكسبو، وقال إنه "المؤيد الأول" لترشح المدينة لاستضافة هذا الحدث.



ويعد النجم العالمى راسل كرو من أبرز ممثلى هوليود، ومن ابرز أعماله السينمائية التى خلدت فى سماء السينما العالمية فيلم gladiator. (أنسامد).



