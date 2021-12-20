كوليبالي يزور فريق المهاجرين ويعدهم بالقتال من أجلهم

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - أجرى مدافع نادي نابولي الإيطالي، كاليدو كوليبالي، زيارة إلى موقع تدريب فريق Arci Mediterraneo المكون من فتيان مهاجرين قدموا إلى نابولي، ووعد اللاعب بأنه سيقاتل من أجل هذا الفريق ويقدم المساعدة.



وبين كوليبالي، خلال لقاءه باللاعبين، "نحن أكثر حظا، إذا حدثت لنا وقائع عنصرية، يتم تمريرها على التلفاز، فأنا معروف ولهذا السبب أشعر بالغصب بسبب هذه التمييزات".



وتابع كوليبالي الذي غاب عن مباراة فريقه أمام الميلان بسبب الإصابة، "أتحدث بالنيابة عنكم، لأنكم لا تستطيعون الرد (على العنصرية)، الكثير من الناس لا يستطيعون الكلام ولا السمع)".



وكان كوليبالي قد تواصل مع ماريانو أنيسيلو، رئيس فريق المهاجرين، ووصل إلى منشأة Arci وفاجأ لاعبي الفريق خلل التدريبات.



ووزع كوليبالي على اللاعبين المهاجرين، قمصانا جديدة، وقال، "هؤلاء الرجال تعرضوا للإهانة، وقيل لهم أيضا أن الأمر أسوأ".



وأضاف:" بالنسبة لهم، ليس هناك ما هو أسوأ، لأنهم أتوا من رحلة طويلة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، إذا لم تستمع لقصصهم، فأنت لا تصدقهم، وأنا أعرف ذلك لأنني أعرف العديد من الأشخاص الذين أتوا إلى هنا، بدءا من والدي، الذي وصل إلى فرنسا للعمل".



وأشار كوليبالي إلى أن هؤلاء المهاجرون جاءوا ليحلموا بحياة جديدة، معبرا عن إعجابه بهم. (أنسامد).

