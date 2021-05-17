ليدي جاجا علي تويتر..فخورة باصولي الايطالية

(أنسامد) - مايو 17 - روما - كتبت ليدي جاجا علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة تقول" انا فخورة بكوني ايطالية ".



كانت هذه تحية الفنانة الشهيرة لبلادها بعد الانتهاء من فيلم house of gucci بيت جوتشي للمخرج ريدلي سكوت وهو قصة بوليسية امريكية تدور حول باتريزيا ريجياني ، وحُكم على زوجة ماوريتسيو غوتشي إلى السجن 26 عامًا كمحرض على قتل زوجها الذي قُتل عام 1995 في ميلانو.



كما اكدت "أود أن أشكر إيطاليا كلها على دعمها لي أثناء تصوير الفيلم: أعانقك وأقبلك ، أنا أؤمن بك ، وأدعو من أجل وطني ، بلد مبني على وعد العمل الجاد وعلى الأسرة.. أتمنى أن أكون قد جعلتك فخورة.



تغريدة ليدي جيرمانوتا - ذات الأصول ال2صقلية - اصبحت تريند اليوم علي تويتر ويتخللها قلب صغير ، وتنتهي الرموز التعبيرية بأيد مطوية والعلم ثلاثي الألوان بكلمة "Ti amo" . (أنسامد).



