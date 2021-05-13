صوفيا لورين تفوز بجوائز ديفيد دي دوناتيلو

(أنسامد) - مايو 13 - روما - أضافت نجمة السينما الإيطالية صوفيا لورين إلى خزانة الكؤوس الخاصة بها واحدا جديدا عندما فازت بجائزة أفضل ممثلة يوم الثلاثاء في حفل توزيع جوائز ديفيد دي دوناتيلوDavid di Donatello awards ، وهو ما يعادل جوائز الأوسكار في إيطاليا.



قازت النجمة البالغة من العمر 86 عامًا عن أدائها كعاهرة سابقة وناجية من الهولوكوست تستقبل صبيًا مهاجرًا مضطربًا في فيلم The Life Ahead (La Vita Davanti a Sé) ، الذي أخرجه ابنها إدواردو بونتي.



وقالت لورين متأثرة بشكل واضح "فزت بجائزة ديفيد أخرى قبل 60 عاما وعلى الرغم من كل شيء يبدو أنها المرة الأولى"، "الإثارة والفرح هما نفس الشيء. قد يكون فيلمي الأخير ، على الرغم من أنني ما زلت متعطشًا لفيلم آخر.لا أستطيع العيش بدون سينما".



كان الفائز الأكبر في الليلة هو فيلم Hidden Away (Volevo Nascondermi) للمخرج جورجيو ديريتي ، والذي حصل على سبع جوائز ، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل عن دور إيليو جيرمانو في تصوير الفنان أنطونيو ليغابو. (أنسامد).



