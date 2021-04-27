الاوسكار..لورا باوزيني..اعود سعيدة الي ايطاليا

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - عادت لورا باوزيني الي ايطاليا و رغم انها لم تحصل علي الاوسكار الا ان هناك شعورا بالانتصار يغمرها عند عودتها من لوس انجلس ..



تقول باوزيني ..اعود الي ايطاليا و شعور بالسعادة يغمرني لاني مررت بتجربة فريدة نابعة من رسالة هامة و شغف عظيم دام 28 عاما وعشقا لا يضاهي للموسيقي فهي ليست مهنتي و لكنها حياتي كلها..



سوف احكي لابنتي عن حلم ليلة واحدة لا يصدق..تنشر لورا علي شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورتها في اطول ليلة امريكية و قبل العودة لايطاليا و هي ترتدي فستانها الانيق الذي سارت به علي السجادة الحمراء و هي تلتهم سندوتش البرجر الامريكي الشهير..



و تتذكر كيف غنت اغنية لو سي علي ساحة الاكاديمية و حققت حلما لطالما راودها و اصبحت مشاركتها في الاوسكار ليلة لا تنسي كما تقول .. (أنسامد).



