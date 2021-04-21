المغرب: وفاة المعماري من أصول إيطالية كوكو بوليزي

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - فقدت المغرب اليوم الأربعاء، المهندس المعماري من أصول إيطالية، سالفاتوري "كوكو" بوليزي، بعد سكتة قلبية تعرض لها هذا الصباح.



وبوليزي، الذي ولد عام 1941 في الرباط، هو مهندس معماري، ينتمي إلى عائلة ذات أصول من صقلية. وخلال مسيرته المهنية، نجح بوليزي في ترك بصمة خاصة في المغرب، للعملاء في القطاعين الخاص والعام، ومن بينها "مدينة بوليزي" في أغادير، ومجمع الفنون والحرف اليدوية، وذلك لتكريم عمال الحرف اليدوية بجميع أشكالها.



وعن مدينة بوليزي، فقد بنيت في تسعينات القرن الماضي، وهي مشروع ضخم تم بناءه على مدار 10 سنوات، ومستوحى من الهندسة المعمارية في البحر المتوسط، وروما القديمة وروائع قرطبة، وكذلك المدن الإمبراطورية المغربية.



وتحولت مدينة بوليزي إلى مركزا للثقافة، كما استضافت أيضا مهرجانات موسيقية وفنية. (أنسامد).



