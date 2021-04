مؤسسة توسكانيني للموسيقيين الشباب 24 موسيقيا تحت 35 سنة

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - بعد نجاح مشروع La Toscanini Next ، أعلنت مؤسسة Toscanini في بارما عن فتح باب التقديم لـ La Toscanini Next for Community ، وهي عملية تم تنفيذها بالتعاون مع مدرسة Angelo Pescarini للفنون والحرف في رافينا بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي الصندوق الاجتماعي ومن منطقة إميليا رومانيا.



تعقد دورة تدريبية رفيعة المستوى تهدف إلى إتقان الموسيقي في الأوركسترا وتحقيق المهارات اللازمة للتوظيف في قطاع الترفيه الحي.



الحاصلون على هذه الفرصة هم 24 موسيقيًا تقل أعمارهم عن 35 عامًا أو مقيمين في إميليا رومانيا..الالات المستخدمة هي . الكمان ، التشيلو ، الباص المزدوج ، الفلوت ، الكلارينيت ، الساكسفون ، البوق ، الترومبون ، الإيقاع ، الجيتار الكهربائي والصوتي ، الباص الكهربائي ، البيانو ، المزج ، الطبول والأكورديون .



تهدف الدورة إلى توسيع التدريب التقني والتفسري والفعال للوصول الي التكامل المهني من خلال الكتابات الفنية لإنتاج الحفلات الموسيقية.



ستعقد الدورة التدريبية في مركز "Arturo Toscanini" للإنتاج الموسيقي في بارما وفي مدرسة الموسيقى "Giuseppe Sarti" في فاينزا من 27 مايو إلى 31 ديسمبر لمدة 357 ساعة. يجب استلام الطلبات بحلول 15 مايو 2021. (أنسامد).