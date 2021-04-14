تأجيل كل حفلات فاسكو روسي من يونيو إلى عام 2022

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - تمت إعادة جدولة حفلات فاسكو روسي التي كان من المقرر تنظيمها في يونيو 2021 الي عام 2022 ، بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية لوباء كوفيد .



سيكون التنظيم بالتقويم التالي: 24 مايو 2022 ميلانو - إيبودرومو ميلانو ترينو (IDays السابقة) ؛ 28 مايو 2022 إيمولا - حلبة إنزو ودينو فيراري الدولية ؛ 3 يونيو 2022 فلورنسا - فيسارنو أرينا (فلورنسا روكس سابقًا) ؛ 11 و 12 يونيو 2022 روما - سيرك ماكسيموس.



يقول فاسكو كنت اتمني الالتزام يالمواعيد الا أنه لا يزال الوقت مبكرًا على فك الحظر حيث سيوقف الوباء حفلاتي الموسيقية لكنه لن يوقف موسيقاي والخبر السار هو أن الألبوم الجديد سيصدر في 12.11.2021 ".



ويضيف فاسكو.. لن تكون التواريخ الجديدة جزءًا من تقويم المهرجان الذي ينتمون إليه حتى لو كانت ستقام في نفس المواقع. سيقام موعد ميلان في المنطقة الجديدة التي أقيمت في ميلان ترينو هيبودروم.



ستبقى التذاكر الصادرة صالحة للتواريخ الجديدة ذات الصلة. في حالة التاريخ المزدوج في روما ، ستكون التذاكر بتاريخ 19 يونيو 2020 (ثم 26 يونيو 2021) صالحة لتاريخ 11 يونيو 2022 ، وستكون تذاكر 20 يونيو 2020 (ثم 27 يونيو 2021) صالحة لمدة تاريخ 12 يونيو 2022.



أولئك الذين لن يتمكنوا من المشاركة في المواعيد الجديدة ستتاح لهم الفرصة لإعادة بيع تذكرتهم بشكل قانوني على المنصات التي تم فيها الشراء أو طلب استرداد الذي سيتم من خلال قسيمة بنفس القيمة كما هو موضح على التذكرة التي تم شراؤها مسبقًا وبالتالي تضمين حق ما قبل البيع. يمكن طلب القسيمة بحلول 13 يونيو 2021 وستكون صالحة لمدة 18 شهرًا من تاريخ إصدارها. (أنسامد).



