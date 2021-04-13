لاعبة الجمباز الايطالية ميلينا بالداساري باربي الجديدة

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - ألهمت لاعبة الجمباز ميلينا بالداساري مصممي الدمية باربي اشهر دمية ..و تعتبر ميلينا ثاني وجه يحتذى به مصمموا باربي.



في النظام الرياضي الإيطالي ، تمثل النساء 28٪ فقط من الرياضيين ، وهو نفس الوضع تقريبًا الذي يتكرر بالنسبة لمديري الأندية الرياضية والفنيات والمديرات الفيدراليات ومسؤولي المباريات.



هذا العام ، تولي ادارة الدمية باربي اهتمامًا خاصًا لعالم الرياضة ، حيث أرادت أن تجد النموذج الثاني الذي يحتذى به في عام 2021 ، للتأكد من أنه حتى الفتيات لديهن نقاط مرجعية شهيرة والتي تستلهم منها لتحقيق أحلامهن ، وليس فقط إذا كانوا يريدون أن يصبحوا رياضيين ، ولكن أيضًا من أجل المثابرة والعاطفة التي يستطيع عالم الرياضة نقلها إلى الأجيال الجديدة.



ولدت ميلينا بالداساري عام 2001 في رافينا ، إلا أنها ، على الرغم من صغر سنها ، كانت في قمة الجمباز الإيقاعي لعدة سنوات.



بطلة إيطالية ، حققت بالفعل العديد من الانتصارات في الأحداث العالمية والأوروبية والدولية ، في كل من المسابقات الفردية والجماعية. حصلت علي الميدالية الفضية والبرونزية في بطولة العالم للصوفية 2018 كواحدة من الرياضيين المرجعيين في البانوراما الوطنية والدولية للجمباز الإيقاعي ، لتصبح أول إيطالي يفوز بميدالية فضية واحدة على الأقل في حدث فردي في بطولة العالم للانضباط. في كأس العالم 2019 فازت بالتأهل الأولمبي .



تحتفل باربي بميلينا بالداساري "لإصرارها ومثابرتها في تحقيق حلم طفولتها. أصبحت رياضية محترفة بفضل تفانيها وبحثها المستمر عن الكمال والعاطفة والقوة اللامحدودة التي أظهرتها دائمًا من خلال التدريب لساعات وساعات ولكن دائمًا بابتسامة على وجهها خصصت ماركة الدمية OOAK (مصطلح لـ One Of A Kind) لميلينا ، مثل جميع النماذج التي سبقتها.



علقت لاعبة الجمباز الشابة على هذا التقدير: "إنه شعور رائع والقدرة على أن تكون قدوة للفتيات ، لاعبات الجمباز الصغيرات في المستقبل. لقد بدأت هذه الممارسة كطفلة واخترتها وأنا أعلم أن ممارسة الجمباز الإيقاعي هو المشي.



بمناسبة إطلاق الدمية الجديدة ، أنشأت العلامة التجارية فيديو للاحتفال بالرياضة عند 360 درجة والرياضيين الشباب الذين يلهمون الأجيال الجديدة. لدعم ميلينا في هذا الفيديو ، شخصيتان أخريان من رياضة السيدات الإيطاليات: إيلاريا بانزيرا ، لاعبة كرة السلة لجيس سيستو سان جيوفاني والمنتخب الإيطالي ، وأريانا كاروزو ، لاعبة كرة القدم الإيطالية ولاعبة خط الوسط ومهاجم يوفنتوس والمنتخب الإيطالي. (أنسامد).



