مجلس مدينة فينيتويطالب بمنح الجنسية الايطالية لباتريك زكي

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - تقدم عدد من اعضاء مجلس مدينة فينيتو تحت قيادة جياكومو بوساماي بطلب الي المجلس موقع من عشرة اعضاء تطالب بضرورة تبني قضية الطالب المصري باتريك جورج زكي الذي يدرس في جامعة بولونيا و الموجود بالسجون المصرية منذ عام .



و يطالب الاعضاء بمنح زكي الجنسية الايطالية حتي تتمكن الحكومة من الدفاع عنه و المطالبة بالافراج عنه خاصة و ان اعضاء المجلس يرون انه ليس هناك ما يبرر لبقائه في السجن حيث تم تجديد حبسه عدة مرات لمدة 45 يوما في كل مرة بتهمة التحريض علي قلب نظام الحكم و انتهاك الدستور.



و يطالب المجلس الاتحاد الاوروبي بالتحرك لدعم باتريك خاصة و انه مسجل في جامعة غرناطة و يحظي بمنحة من الاتحاد الاوروبي و ان معركته هي معركة الجميع ولا يجب ان تحدها اية حدود . (أنسامد).



