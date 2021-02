جائزة "الجولدن جلوب" للمطربة الإيطالية لاورا باوزيني

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - حصلت المطربة لاورا باوزيني Laura Pausini على ترشيح لجائزة Golden Globe يوم الأربعاء الماضي لأفضل أغنية أصلية لـ The Life Ahead ، أحدث أفلام صوفيا لورين التي أخرجها ابنها إدواردو بونتي .



تم ترشيح الفيلم أيضا كأفضل فيلم بلغة أجنبية ، كما تم ترشيح المغني وكاتب الأغاني باوسيني لأغنية "Io sì / Seen" التي كتبها مع ديان وارن ونيكولو أغلياردي.



تلقت لورين البالغة من العمر 86 عاما جائزة كبيرة من جولدن غلوب عن أدائها في فيلم The Life Ahead ، حيث تلعب دور السيدة روزا ، وهي عاهرة سابقة وناجية من الهولوكوست ، تقدم رعاية أطفال لأطفال "النساء العاملات". بعد أن سرقها فتى سنغالي يبلغ من العمر 12 عاما ، وافقت على مضض على اصطحابه. لقد طوروا رابطا عميقا وتحاول مساعدته في العثور على طريقه في الحياة ، حيث علم أنها ناجية من المحرقة وسابقة بائعة هوى.



الفيلم مأخوذ عن رواية رومان جاري ، الحياة قبلنا ، وكذلك على مدام روزا ، النسخة السينمائية من الرواية التي أخرجها موشيه مزراحي عام 1977 ، والتي ظهرت فيها سيمون سينيوريت.



سيتم منح جولدن جلوب في 28 فبراير في لوس أنجلوس (أنسامد).