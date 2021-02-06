جائزة "الجولدن جلوب" للمطربة الإيطالية لاورا باوزيني

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - حصلت المطربة لاورا باوزيني
Laura Pausini على ترشيح لجائزة Golden Globe يوم الأربعاء الماضي
لأفضل أغنية أصلية لـ The Life Ahead ، أحدث أفلام صوفيا لورين
التي أخرجها ابنها إدواردو بونتي .
تم ترشيح الفيلم أيضا كأفضل فيلم بلغة أجنبية ، كما تم ترشيح
المغني وكاتب الأغاني باوسيني لأغنية "Io sì / Seen" التي كتبها مع
ديان وارن ونيكولو أغلياردي.
تلقت لورين البالغة من العمر 86 عاما جائزة كبيرة من جولدن غلوب عن
أدائها في فيلم The Life Ahead ، حيث تلعب دور السيدة روزا ، وهي
عاهرة سابقة وناجية من الهولوكوست ، تقدم رعاية أطفال لأطفال
"النساء العاملات". بعد أن سرقها فتى سنغالي يبلغ من العمر 12 عاما
، وافقت على مضض على اصطحابه. لقد طوروا رابطا عميقا وتحاول
مساعدته في العثور على طريقه في الحياة ، حيث علم أنها ناجية من
المحرقة وسابقة بائعة هوى.
الفيلم مأخوذ عن رواية رومان جاري ، الحياة قبلنا ، وكذلك على مدام
روزا ، النسخة السينمائية من الرواية التي أخرجها موشيه مزراحي عام
1977 ، والتي ظهرت فيها سيمون سينيوريت.
سيتم منح جولدن جلوب في 28 فبراير في لوس أنجلوس (أنسامد).