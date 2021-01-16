الكوري الجنوبي بونج جون هو رئيس لجنة تحكيم مهرجان البندقية

(أنسامد) - يناير 16 - روما - أنسامد - 16 يناير /كانون الثاني - أختير المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو رئيسا للجنة التحكيم لمهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين يوم امس الجمعة.



وقال بيان إن القرار اتخذه مجلس إدارة لا بينالي دي فينيسيا الذي أكد توصية مدير مهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا.



ستمنح لجنة التحكيم جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم ، بالإضافة إلى جوائز رسمية أخرى ، في مهرجان 2021 ، الذي يستمر من 1 إلى 11 سبتمبر. وصرج بونغ: "مهرجان البندقية السينمائي الدولي يحمل معه تاريخا طويلا ومتنوعا ، ويشرفني أن أكون جزءا من تقاليده السينمائية الجميلة. بصفتي رئيس لجنة التحكيم - والأهم من ذلك كعاشق سينمائي دائم - أنا مستعد للإعجاب والتصفيق لجميع الأفلام العظيمة التي اختارها المهرجان. إنني مليء بالأمل الحقيقي والإثارة" ، وصف باربيرا بونغ بأنه "واحد من أكثر الأصوات أصالة وأصالة في السينما العالمية. وأضاف: "نحن ممتنون له للغاية لموافقته على وضع شغفه كمحب للسينما ، منتبهًا وفضوليًا وغير متحيز ، في خدمة مهرجاننا". إنه لمن دواعي سروري وشرف أن أكون قادرا على مشاركة فرحة هذه اللحظة مع عدد لا يحصى من المعجبين ، في جميع أنحاء العالم ، بأفلامه الرائعة.



وأكد "إن قرار إسناد لجنة التحكيم إلى صانع أفلام كوري ، لأول مرة في تاريخ المهرجان ، هو أيضا تأكيد على أن الحدث الفينيسي يحتضن سينما العالم بأسره ، وأن المخرجين من كل بلد يعرفون أنه يمكنهم اعتبار البندقية موطنهم الثاني ". (أنسامد).



