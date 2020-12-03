البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر يواجه صعوبة في التحدث

أنسامد - 3 ديسمبر / كانون الأول - يواجه البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر صعوبة في التحدث ، وفقا لما ذكره أحد الكرادلة الجدد الذين تم تسميتهم في مجلس الكنائس يوم السبت لمجلة الفاتيكان نيوز الأربعاء.



قال الكاردينال المالطي ماريو جريتش ، إن البابا الألماني السابق البالغ من العمر 93 عاما ، والذي استقال في عام 2013 بعد ثماني سنوات على عرش بطرس ، "يجد صعوبة في التحدث".



