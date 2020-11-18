نشطاء ينشرون صورة حديثة لباتريك زكي تعود لفبراير الماضي

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين الثاني - قام نشطاء بنشر صورة حديثة للناشط السياسي المصري الذي يدرس في ايطاليا باتريك زكي المقبوض عليه منذ لحظة وصوله الي القاهرة حيث يمثل للمحاكمة امام المحاكم المصرية بتهمة الترويج لاخبار كاذبة.



يبدو باتريك في الصورة بوجه مرتبك ويظهرعليه القلق ، وزجاجة ماء في يديه ومعصمه مقيد بالأصفاد...هكذا ظهر باتريك جورج زكي في الصورة التي نشرها اليوم على فيسبوك ناشطون يطالبون بحريته والتي ربما تعود إلى فبراير الماضي ، عندما ظهر الباحث المصري من جامعة بولونيا بعد اعتقاله في المطار أمام القاعة بمدينة المنصورة ، مسقط رأسه ، قبل نقله إلى سجن طره في القاهرة في 6 مارس.



وعلى الرغم من أن الباحث مثل عدة مرات أمام المحكمة في جلسات الاستماع لإطلاق سراحه ، إلا أنها المرة الأولى التي ينشر فيها ناشطون صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله.



قد تكون الصورة قد التقطت في 15 فبراير ، حيث يذكر التعليق أول مرة ظهر فيها الشاب في مكتب المدعي العام في المنصورة.



في المنشور الطويل المصاحب للصورة ، يتساءل النشطاء بشكل خطابي عن سبب اعتقال باتريك ولماذا تم احتجازه لأكثر من تسعة أشهر حتى الآن.



كتب النشطاء أن باتريك عمل لسنوات في المجتمع المدني المصري ، قبل متابعة درجة الماجستير في الدراسات النوعية. ويؤكد النشطاء انباتريك كان يعمل علي العديد من المشروعات تتمحور حول حقوق الاقلياتفكان يري انمهمته هي "إعطاء صوت لمن لا صوت له".



ويتسائل النشطاء "من يدافع عن حقوق الآخرين ، هل هو إرهابي اليوم؟" ، ويطالبون المجتمع الدولي مواصلة النضال من أجل حرية باتريك زكي .

