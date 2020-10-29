ريجيني:مدعي عام روما يتجه لغلق التحقيقات

انسامد - 29 اكتوبر - تشرين الاول - اعلن مدعي عام روما سيرجيو كولايوكو عن استعداد ايطاليا لوقف التحقيقات حول اختطاف و تعذيب وقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة فبراير 2016 وذلك بعد ما يقرب من عامين من المذكرة التي اصدرها كولايوكو في 4 ديسمبر 2018 وتتهم خمسة عملاء للامن القومي المصري والتي لم يقم الجانب المصري بالرد عليها .



و قد جاء هذا الاعلان في اعقاب لقاء في القاهرة بين مدعي عام روما مع بعض المحققين ..هذا و لم يصل للمدعي العام الايطالي اية اجابات من القاهرة ايضا حول الافادة القضائية التي ارسلها في ابريل 2019 الي المسئولين المصريين ..



كما لم يقدم المسئولون المصريون اية اجابات محددة حول الاسئلة التي تقدم بها القضاة الايطاليين اثناءالاجتماع الذي تم بخاصية الفيديو كونفرنس بين المدعي العام الاول ميشيل بريستيبينو ووفد قضائي مصري.



وكان القضاة الايطاليون قد طالبوا في هذا الوقت باجابات سريعة حول المشتبه بهم لامكانية تحويلهم الي التحقيق علي الاقل غيابيا بناء علي شهادة احد المتهمين الكينيين في اغسطس 2017 وحول انشطةاخري تستهدف تحديد دور مشتبه بهم اخرين من الامن الوطني المصري والذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع الخمسة اشخاص .



و يمكن لفريقي التحقيق الالتقاء قريبا في روما .



