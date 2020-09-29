اليترا لمبورجيني بطلة لمسلسل يتناول قصة حياتها

أنسامد- 29 سبتمبر/أيلول - لا تزال المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية، إليترا لامبورجيني، تسرق الأضواء في الوقت الحالي، فبعد حفل زفاف خيالي على بحرية مع عازف الدي جي الهولندي، أفروجاك، ونجاح سلسلة Facchinettis التي شاركت فيها، تحقق الفنانة الإيطالية خطوة جديدة إلى الأمام.



وأعلنت منصة العرض المدفوع ديبلاي بلاس Dplay Plus، التابعة لشركة ديسكافري إيطاليا، انتاج مسلسل تليفزيوني يتناول حياة إليترا لامبورجيني، وبأدائها لدور البطولة.



وخلال هذا المسلسل، ستتحدث وريثة ثروة عائلة لامبورجيني، المؤسسة لشركة تصنيع لامبورجيني، للملايين من متابعيها ومحبيها عن حياتها الشخصية.



المسلسل الجديد سيتكون من 10 حلقات، وسيتم تصويره في مدن إيطالية مختلفة، بداية من نابولي ثم ميلان ومرورا ببولونيا، وذلك في إطار جولة إليترا الموسيقية الصيفية التي ستقوم بها.



وستعرض إليترا صورا من زواجها بعازف الدي جي والمنتج الموسيقي أفرو جاك، لـ 100 ضيف تم اختيارهم تحت إشراف إنزو ميتشيو.



ولم تعلن الشركة المنتجة عن عنوان هذا المسلسل الجديد، لكنها أشارت إلى أن التصوير سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، خلال الصيف الحالي.



ومن المقرر أن يتضمن المسلسل بعض التفاصيل الخاصة عن ذكرياتها الطفولية لاسيما مع جدها فيروتشيو لامبورجي، مؤسس شركة لامبورجيني للسيارات.



ومن المقرر بدء عرض المسلسل على منصة ديبلاي بلاس بداية من ربيع عام 2021، قبل أن يعرض بعد ذلك على قناة "كانال 31" التليفزيونية.



