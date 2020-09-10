وفاة الكاتب والباحث عاموس لوزاتو عن عمر 92 عاما

أنسامد - 10 سبتمبر / أيلول - توفي عاموس لوزاتو ، الكاتب والأستاذ الجامعي والباحث والرئيس السابق لاتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية (UCEI) ، يوم الأربعاء في منزله في روما عن عمر يناهز 92 عامًا.



وقالت نويمي دي سيجني ، رئيسة الاتحاد الدولي للتعليم في العراق ، "لقد توفي رجل وزعيم غير عادي".وأضافت إن لوزاتو ، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للتعليم والتدريب مرتين ، ترك "بصمة لا تمحى على المجتمع الإيطالي بأسره" باعتباره "كاتب مقالات وناشطًا في الترويج للتجربة اليهودية المتعددة الألفي".



وقالت إنها كانت "علامة عميقة ، حيث خاضت آلاف المعارك المتواصلة لتأكيد حقوق الإنسان ، والدفاع عن ذكرى المحرقة ، ومحاربة جميع أشكال الكراهية والعنصرية والتحيز".



