وفاة الكاتب والباحث عاموس لوزاتو عن عمر 92 عاما

أنسامد - 10 سبتمبر / أيلول - توفي عاموس لوزاتو ، الكاتب والأستاذ
الجامعي والباحث والرئيس السابق لاتحاد الجاليات اليهودية
الإيطالية (UCEI) ، يوم الأربعاء في منزله في روما عن عمر يناهز 92
عامًا.
وقالت نويمي دي سيجني ، رئيسة الاتحاد الدولي للتعليم في
العراق ، "لقد توفي رجل وزعيم غير عادي".وأضافت إن لوزاتو ، الرئيس
السابق للاتحاد الدولي للتعليم والتدريب مرتين ، ترك "بصمة لا تمحى
على المجتمع الإيطالي بأسره" باعتباره "كاتب مقالات وناشطًا في
الترويج للتجربة اليهودية المتعددة الألفي".
وقالت إنها كانت "علامة عميقة ، حيث خاضت آلاف المعارك المتواصلة
لتأكيد حقوق الإنسان ، والدفاع عن ذكرى المحرقة ، ومحاربة جميع
أشكال الكراهية والعنصرية والتحيز".