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وفاة الكاتب والباحث عاموس لوزاتو عن عمر 92 عاما
    أنسامد - 10 سبتمبر / أيلول - توفي عاموس لوزاتو ، الكاتب والأستاذ الجامعي والباحث والرئيس السابق لاتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية (UCEI) ، يوم الأربعاء في منزله في روما عن عمر يناهز 92 عامًا.

    وقالت نويمي دي سيجني ، رئيسة الاتحاد الدولي للتعليم في العراق ، "لقد توفي رجل وزعيم غير عادي".وأضافت إن لوزاتو ، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للتعليم والتدريب مرتين ، ترك "بصمة لا تمحى على المجتمع الإيطالي بأسره" باعتباره "كاتب مقالات وناشطًا في الترويج للتجربة اليهودية المتعددة الألفي".

    وقالت إنها كانت "علامة عميقة ، حيث خاضت آلاف المعارك المتواصلة لتأكيد حقوق الإنسان ، والدفاع عن ذكرى المحرقة ، ومحاربة جميع أشكال الكراهية والعنصرية والتحيز".

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