رحيل الموسيقار الإيطالي"إنيو موريكوني" عن 93 عاما

أنسامد - 6 يوليو / تموز - توفي أمس الموسيقار الإيطالي وأسطورة الموسيقى العالمية "إنيو موريكوني" والحاصل علي جائزة الأوسكار عن 93 عاما بعد أن نقل إلي المستشفى عقب سقوطه وكسر عظم الفخد قبل بضعة أيام، وقد شيعته اسرته في جنازة خاصة، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا .



ولد أسطورة الموسيقى الإيطالي موريكون في 10 نوفمبر 1928 وله العديد من الأعمال خصوصا في مجال الموسيقى التصويرية. حيث ألف، ولحن أكثر من 400 فيلما، وإنتاجا تلفزيونيا، أكثر من أي موسيقي آخر. أشهر أعماله هي الألحان، والمقاطع الموسيقية التي تميزت بها أفلام المخرج الإيطالي سيرجيو ليوني، فيما عرف بأفلام سباغيتي وسترن وقبضة مليئة بالدولارات، من أجل المزيد من الدولارات ، الطيب والشرس والقبيح وحدث ذات مرة في أمريكا.



وفي عام 2007، تلقى إنيو موريكوني جائزة فخرية أكاديمية "للمساهمات الرائعة والمتعددة الأوجه له في فن الفيلم الموسيقى".



وقد تم ترشيحه لجوائز الأوسكار خمس أخرى خلال 1979-2001. وقد فاز موريكوني ثلاث جوائز جرامي، واثنين من جوائز غولدن غلوب، خمسة جوائز البافتا خلال 1979-1992، دافيد دي دوناتيلو عشرة، عشرة ناسترو ارجينتو، وجائزة الأسد الذهبي الفخرية وجائزة الموسيقى القطبية في عام 2010.



