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مغنى الأوبرا بوتشيلي مصاب بفيروس كورونا ويتبرع بالبلازما
    أنسامد - 27 مايو /ايار - تبرع مغنى الأوبرا التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم أمس الثلاثاء ببلازما الدم بعد أن قال إنه مصاب بالفيروس التاجي كوفيد-19 وقال بوتشيلي للصحفيين في مستشفى بيزا إنه كان يعاني من أعراض طفيفة وحمى طفيفة وعمليا لم تظهر عليه الأعراض تماما . وفي حديثه في مركز أخذ عينات الدم بمستشفى "سيزانيللو " ، أشار إن زوجته وأطفاله مصابون أيضا بـ الفيروس لكنهم بخير الآن.

    كما تبرعت زوجته ببلازما من أجل دراسة تقودها جمعية " أيوب " في بيزا ، لعلاج مرضى كوفيد 19 .

    وأضاف بوتشيلي إنه اكتشف أنه مصاب بالفيروس بعد إجراء اختبار في 10 مارس وأنه يأمل أن تساعد البلازما التي تبرع بها في إيجاد علاج للفيروس القاتل.

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