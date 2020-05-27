مغنى الأوبرا بوتشيلي مصاب بفيروس كورونا ويتبرع بالبلازما

أنسامد - 27 مايو /ايار - تبرع مغنى الأوبرا التينور الإيطالي
أندريا بوتشيلي يوم أمس الثلاثاء ببلازما الدم بعد أن قال إنه مصاب
بالفيروس التاجي كوفيد-19
وقال بوتشيلي للصحفيين في مستشفى بيزا إنه كان يعاني من أعراض
طفيفة وحمى طفيفة وعمليا لم تظهر عليه الأعراض تماما . وفي حديثه
في مركز أخذ عينات الدم بمستشفى "سيزانيللو " ، أشار إن زوجته
وأطفاله مصابون أيضا بـ الفيروس لكنهم بخير الآن.
كما تبرعت زوجته ببلازما من أجل دراسة تقودها جمعية " أيوب "
في بيزا ، لعلاج مرضى كوفيد 19 .
وأضاف بوتشيلي إنه اكتشف أنه مصاب بالفيروس بعد إجراء اختبار في 10
مارس وأنه يأمل أن تساعد البلازما التي تبرع بها في إيجاد علاج
للفيروس القاتل.