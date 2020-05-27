مغنى الأوبرا بوتشيلي مصاب بفيروس كورونا ويتبرع بالبلازما

أنسامد - 27 مايو /ايار - تبرع مغنى الأوبرا التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم أمس الثلاثاء ببلازما الدم بعد أن قال إنه مصاب بالفيروس التاجي كوفيد-19 وقال بوتشيلي للصحفيين في مستشفى بيزا إنه كان يعاني من أعراض طفيفة وحمى طفيفة وعمليا لم تظهر عليه الأعراض تماما . وفي حديثه في مركز أخذ عينات الدم بمستشفى "سيزانيللو " ، أشار إن زوجته وأطفاله مصابون أيضا بـ الفيروس لكنهم بخير الآن.



كما تبرعت زوجته ببلازما من أجل دراسة تقودها جمعية " أيوب " في بيزا ، لعلاج مرضى كوفيد 19 .



وأضاف بوتشيلي إنه اكتشف أنه مصاب بالفيروس بعد إجراء اختبار في 10 مارس وأنه يأمل أن تساعد البلازما التي تبرع بها في إيجاد علاج للفيروس القاتل.



