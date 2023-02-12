البابا فرنسيس : تهريب البشر يتصاعد ويضر بالكرامة الإنسانية

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - قال البابا فرنسيس في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي التاسع للصلاة والتفكير في مكافحة الاتجار بالبشر هذا الأسبوع، إن الاتجار بالبشر يتزايد في جميع أنحاء العالم ويضر بالكرامة الإنسانية.



وأضاف البابا الارجنتيني في رسالته بعنوان "الاتجار بالبشر يشوه الكرامة" : "الاستغلال والقهر يقيدان الحرية ويجعلان الناس أشياء يمكن استخدامها والتخلص منها".



وتابع "يستفيد نظام الاتجار بالبشر من الظلم وعدم المساواة التي تجبر الملايين من الناس على العيش في ظروف هشة. وفي الواقع، يتم تجنيد الأشخاص الذين يعانون من الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية والحروب وتغير المناخ والكثير من عدم الاستقرار بسهولة".



ولفت البابا إلي أن "الاتجار بالبشر للأسف يتزايد بدرجة مقلقة ويؤثر قبل كل شيء على المهاجرين والنساء والأطفال والشباب أمثالكم الذين يحلمون بالعيش بكرامة". (أنسامد).



