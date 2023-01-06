إيطاليا: منظمات إنقاذ تحذر من تداعيات مدونة قواعد السلوك

(أنسامد) - يناير 6 - روما - حذرت منظمات غير حكومية معنية بإنقاذ المهاجرين، من تداعيات مدونة قواعد السلوك التي فرضتها الحكومة الإيطالية على سفن الإنقاذ العاملة في البحر المتوسط، مؤكدة أن هذا القرار سيجعل من البحر "أكثر خطورة".



وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، "نعرب عن قلقنا بشأن محاولة عرقلة المساعدة في البحر"، مشيرة إلى أن المرسوم الجديد الذي يتضمن مدونة لقواعد السلوك "سيعرض المزيد من الأرواح للخطر في واحد من أكثر الطرق فتكا في العالم".



وجاء في البيان، "نعرب عن قلقنا العميق إزاء المحاولة الأخيرة التي قامت بها حكومة أوروبية لعرقلة المساعدة للأشخاص الذين يعانون من ضائقة في البحر"، قبل أن يضيف، "المرسوم بقانون جديد الذي وقعه الرئيس الإيطالي في 2 يناير 2023، سيقلل من قدرات الإنقاذ البحري لدينا وسيجعل وسط البحر المتوسط، الذي يعد بالفعل أحد أكثر طرق الهجرة فتكا في العالم، أكثر خطورة".



وتعمل العديد من سفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط في الوقت الحالي، حيث نجحت سفينة "جيو بارنتيس"، التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، في إنقاذ 85 مهاجرا في عمليتين منفصلتين.



وحطمت السويد، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام، آمال الإيطاليين في تخفيف عبء استقبال المهاجرين، إذ قالت إنه لن يكون هناك اتفاق حول إعادة توزيع المهاجرين هذا العام.



(أنسامد).



