ميلانو: محتجون بيئيون يلقون الألوان على مدخل لاسكالا

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - احتجزت شرطة ميلانو خمسة أعضاء من جماعة التيما جينيرازيوني الإيطالية للعصيان المدني المناخي بعد إلقاء طلاء باللونين الأزرق والوردي على مدخل اوبرا لاسكالا قبل ليلة افتتاح الموسم الشتوي في لاسكالا.



رفعت مجموعة المتظاهرين لافتة كتب عليها "ألتيما جينيرازيوني - لا غاز، لا فحم" قبل أن تتدخل الشرطة.



وقد نقل المحتجون الخمسة إلى مقر الشرطة فى المدينة ليتم تحديد هويتهم ومن المقرر إحالتهم إلى النيابة.



تضمنت الاحتجاجات منع حركة المرور في ساعة الذروة في المدن الكبرى، وتعطيل الأشخاص الذين يستخدمون الرحلات الجوية الخاصة، ورش الطلاء على مكاتب المؤسسات المرتبطة بالوقود الأحفوري .



تحضر رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بدء الموسم الشتوي للأوبرا لأول مرة كرئيسة للحكومة الإيطالية، وسيكون الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بين المسؤولين الحاضرين عندما تبدأ دار الأوبرا الموسم بأداء الملحن الروسي موديست موسورجسكي بوريس غودونوف. (أنسامد).



