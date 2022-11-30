إيطاليا: استقبال 114 لاجئا قادمين من ليبيا

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - من المقرر أن يتوجه وزير الداخلية، ماتيو بلانتدوزي، ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، إلى مطار فيوميتشيوني، في العاصمة الإيطالية، روما، عصر اليوم الأربعاء، في انتظار وصول 114 لاجئا قادمين من ليبيا عبر عملية إجلاء.



وتضم قائمة اللاجئين المقرر وصولهم، 101 لاجئا يتم استقبالهم في إطار نظام الاستقبال الوطني، و13 آخرين من قبل جماعة سانت أيديجو، واتحاد الكنائس الإنجيلية الإيطالية، وتافولا فالديزي.



ويفترض أن يحضر إلى المطار للمشاركة في عملية الاستقبال، ممثلة مفوضية اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردولتي، وكذلك رؤساء جماعة سانت إيديجيو، ورئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا.



ويعود أصول اللاجئين الذين يتم استقبالهم، إلى سوريا وبعض البلدان الإفريقية، مثل إريتريا والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



وجاء الإعلان عن هذا الاستقبال بواسطة وزارة الداخلية الإيطالية، موضحة أن هذا الاستقبال يأتي بالتزامن مع التوقيع على البروتوكول الأول للاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في ليبيا، والذي تم توقيعه من قبل وزارتي الداخلية والخارجية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجماعة سانت إيديجيو، واتحاد الكنائس الإنجيلية وتافولا فالديزي.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا البروتوكول يتضمن استقبال إجمالي 500 لاجئ في إيطاليا، 300 يتم استقبالهم بواسطة الدولة و200 بواسطة الجمعيات المختلفة. (أنسامد).



